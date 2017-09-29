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Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

Спорт
29 сентября, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее Александр Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы

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Игроки "Зенита" Александр Кокорин и Доменико Кришито (слева направо) после забитого гола в матче Лиги Европы УЕФА между командами "Зенит" и "Реал Сосьедад"

Игроки "Зенита" Александр Кокорин и Доменико Кришито (слева направо) после забитого гола в матче Лиги Европы УЕФА между командами "Зенит" и "Реал Сосьедад"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошли в символическую команду недели по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги Европы

В четверг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" дома победил испанский "Реал Сосьедад" со счетом 3:1, "Локомотив" также на своем поле выиграл у чешского "Фастава" (3:0). 30-летний защитник Кришито и 26-летний нападающий Кокорин провели на поле все 90 минут, при этом россиянин отметился двумя забитыми мячами. 31-летний Фернандеш, отыгравший полный матч с "Фаставом", забил три гола, он оформил самый ранний хет-трик в истории турнира.

Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь - Андрей Лунин ("Заря", Украина); защитники - Кришито, Том Петтерссон ("Эстерсунд", Швеция), Артем Сухоцкий ("Заря"), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия); полузащитники - Фернандеш, Ян Копиц ("Виктория", Чехия), Эмре Белезоглу ("Истанбул Башакшехир", Турция), Тео Уолкотт ("Арсенал", Англия); нападающие - Кокорин и Алассан Плеа ("Ницца", Франция).

Ранее Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место.

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