Игроки РФПЛ Кокорин, Фернандеш и Кришито вошли в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Игроки санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин и Доменико Кришито, а также полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошли в символическую команду недели по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В четверг в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" дома победил испанский "Реал Сосьедад" со счетом 3:1, "Локомотив" также на своем поле выиграл у чешского "Фастава" (3:0). 30-летний защитник Кришито и 26-летний нападающий Кокорин провели на поле все 90 минут, при этом россиянин отметился двумя забитыми мячами. 31-летний Фернандеш, отыгравший полный матч с "Фаставом", забил три гола, он оформил самый ранний хет-трик в истории турнира.
Полностью команда недели выглядит следующим образом: вратарь - Андрей Лунин ("Заря", Украина); защитники - Кришито, Том Петтерссон ("Эстерсунд", Швеция), Артем Сухоцкий ("Заря"), Мишель Нгаде-Нгаджуи ("Славия", Чехия); полузащитники - Фернандеш, Ян Копиц ("Виктория", Чехия), Эмре Белезоглу ("Истанбул Башакшехир", Турция), Тео Уолкотт ("Арсенал", Англия); нападающие - Кокорин и Алассан Плеа ("Ницца", Франция).
Ранее Кокорин был признан лучшим игроком по итогам недели в Лиге Европы, Фернандеш занял третье место.
Два игрока @zenit_spb, два игрока @FCZoryaOfficial и, конечно, автор хет-трика из @fclokomotiv! Знакомься с Командой недели #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/TwFYC0cVIq— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 сентября 2017 г.