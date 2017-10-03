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Штаб-квартира ФИФА во время ЧМ-2018 будет располагаться в Москве в гостинице "Украина"

Спорт
3 октября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина, всего для участников и официальных лиц чемпионата мира будут работать 173 отеля

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Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Штаб-квартира Международной федерации футбола (ФИФА) на время проведения чемпионата мира 2018 года будет располагаться в московской пятизвездочной гостинице "Украина" ("Рэдиссон Ройал Москва"). Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Штаб-квартира будет располагаться в гостинице "Украина", - сказал Сорокин.

Всего для участников и официальных лиц чемпионата мира будут работать 173 отеля, из которых 27 являются пятизвездочными. "В общей сложности к чемпионату мира подготовлены более 400 гостиниц, 80 процентов номерного фонда уже зафрахтовано", - отметил Сорокин.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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