Около 1,3 млн заявок на билеты поступило на матчи ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Около 1,3 млн заявок на покупку билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России поступило на данный момент. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

Заседание посвящено итогам проведения в России Кубка конфедераций 2017 года и подготовке к чемпионату мира.

"Уже поступило около 1 млн 300 тыс. заявок на билеты. Из иностранцев наибольшую активность проявляют Мексика, Бразилия, Аргентина и США - на них приходится около 175 тыс. заявок", - сказал Сорокин.

Продажа билетов на матчи чемпионата мира 2018 года будет осуществляться в три этапа, каждый из которых будет включать в себя период продажи путем случайной жеребьевки и период продажи в порядке очереди. Первый этап продаж стартовал 14 сентября, билеты будут реализовываться путем жеребьевки до 12 октября, а с 16 по 28 ноября - в порядке очереди. На втором этапе получить билеты путем жеребьевки можно будет с 5 декабря по 31 января, в порядке очереди - с 13 марта по 3 апреля. На последнем этапе с 18 апреля по 15 июля билеты будут продаваться только в порядке очереди.

Билеты на матчи чемпионата мира разбиты на четыре категории: самые дорогие билеты на места с лучшим расположением на стадионе (категория 1), билеты на места за пределами категории 1 (категории 2 и 3), а также билеты по доступной цене исключительно для граждан России (категория 4). Ранее сообщалось, что количество билетов четвертой ценовой категории составит минимум 350 тыс. Минимальная цена такого билета составит 1280 рублей

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.