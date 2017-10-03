Колобков: нужно ввести административную ответственность за незаконную продажу билетов

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Введение в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года административной ответственности за незаконную продажу билетов стало бы целесообразным шагом. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.
"С учетом итогов проведения Кубка конфедераций (проходил в России с 17 июня по 2 июля 2017 года - прим. ТАСС) целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ", - сказал Колобков в своем выступлении.
"Опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий", - отметил Колобков.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.