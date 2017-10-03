Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: нужно ввести административную ответственность за незаконную продажу билетов

Спорт
3 октября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам министра спорта РФ опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Введение в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года административной ответственности за незаконную продажу билетов стало бы целесообразным шагом. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

Смотрите также

Путин: болельщики ждут от сборной России на ЧМ-2018 полной отдачи на каждом матче

Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнира

Колобков: телеаудитория ЧМ-2018 по футболу составит почти половину населения планеты

Путин поручил организовать максимально возможное число недорогих билетов на ЧМ-2018

"С учетом итогов проведения Кубка конфедераций (проходил в России с 17 июня по 2 июля 2017 года - прим. ТАСС) целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ", - сказал Колобков в своем выступлении.

"Опыт проведения Кубка конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий", - отметил Колобков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
2
Саакашвили просит политического убежища на Украине
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
5
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
6
Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама