Путин: болельщики ждут от сборной России на ЧМ-2018 полной отдачи на каждом матче

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что болельщики ждут от сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года достойной игры и полной отдачи на каждом матче.
"Болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата [мира по футболу 2018 года] покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей", - заявил он на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".
Глава государства отметил, что в стране в этом году завершился Кубок конфедераций, который стал генеральной репетицией мирового первенства. По словам Путина, спортивные чиновники, болельщики и сами спортсмены дали положительную оценку организации этого турнира. Президент поблагодарил всех, кто занимался подготовкой этих соревнований, в том числе волонтеров. "Важно проанализировать как позитивный опыт проведения Кубка, так и некоторые так называемые узкие или проблемные места", - обратил внимание Путин. К числу последних он отнес проблемы с общественным транспортом, продажей сувениров, обеспечением навигации для болельщиков и комфорта на стадионах.