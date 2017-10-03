Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обеспечение экономической эффективности стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года после завершения турнира является одной из наиболее важных задач. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

Министр спорта напомнил, что во исполнение поручения президента РФ была разработана и утверждена концепция наследия чемпионата мира по использованию спортивных объектов. "Основной задачей после проведения турнира является обеспечение экономической эффективности стадионов на основе их круглогодичного многофункционального использования", - сказал Колобков.

"Также нами проработан вопрос о дальнейшем использовании тренировочных площадок, определены детско- юношеские спортивные школы, которые будут базироваться на данных объектах. В настоящее время, учитывая поэтапность становления "экономики" стадионов, необходимо актуализировать ранее утвержденную Концепцию наследия", - доложил министр спорта.

По словам Колобкова, целесообразно предусмотреть, начиная с 2019 года, выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.