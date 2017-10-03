Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колобков: необходимо обеспечить экономическую эффективность арен ЧМ-2018 после турнира

Спорт
3 октября, 17:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Министр спорта напомнил, что во исполнение поручения президента РФ была разработана и утверждена концепция наследия чемпионата мира по использованию спортивных объектов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обеспечение экономической эффективности стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года после завершения турнира является одной из наиболее важных задач. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

Министр спорта напомнил, что во исполнение поручения президента РФ была разработана и утверждена концепция наследия чемпионата мира по использованию спортивных объектов. "Основной задачей после проведения турнира является обеспечение экономической эффективности стадионов на основе их круглогодичного многофункционального использования", - сказал Колобков.

"Также нами проработан вопрос о дальнейшем использовании тренировочных площадок, определены детско- юношеские спортивные школы, которые будут базироваться на данных объектах. В настоящее время, учитывая поэтапность становления "экономики" стадионов, необходимо актуализировать ранее утвержденную Концепцию наследия", - доложил министр спорта.

По словам Колобкова, целесообразно предусмотреть, начиная с 2019 года, выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на финансирование эксплуатационных затрат стадионов в Волгограде, Ростове-на-Дону, Саранске, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин назначил вице-спикера Госдумы Васильева врио главы Дагестана
2
Саакашвили просит политического убежища на Украине
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
5
Путин: РФ надеется, что Испании удастся преодолеть кризис с Каталонией
6
Что известно о массовом убийстве в Лас-Вегасе
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама