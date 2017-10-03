Колобков: работы на 12 объектах ЧМ-2018 ведутся с несущественным отставанием от сроков

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Несущественное отставание от плановых сроков присутствует на 12 объектах чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018", посвященном итогам проведения в России Кубка конфедераций и подготовке к чемпионату мира.

"На 12 объектах на отдельных этапах работы ведутся с отставанием от плановых сроков. Отмечу, что данные отставания не оказывают существенного влияния на сроки завершения строительства", - сказал в своем выступлении Колобков.

По словам министра спорта, на особом контроле находятся объекты Московского авиационного узла и аэропортовых комплексов в Калининграде и Саранске.

"Также в зоне нашего внимания находится подготовка территории на острове Октябрьский [в Калининграде], где расположен стадион. Работы ведутся в рамках Федеральной целевой программы развития Калининградской области", - отметил Колобков.

"По всем указанным объектам приняты дополнительные меры и ведется постоянный мониторинг", - добавил министр спорта.

Стадион в Самаре будет сдан в срок

Колобков доложил, что сейчас на стадии реконструкции и строительства находятся семь стадионов, 78 тренировочных площадок, 15 гостиниц, 31 транспортный объект, 10 объектов здравоохранения, три объекта энергоснабжения, 10 объектов коммунальной сферы.

Министр спорта рассказал, что в высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге, Ростове-на- Дону и Калининграде. По словам Колобкова, строительная готовность достигнута на аренах в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Самаре.

"Имеются отставания на отдельных этапах работ на стадионе в Самаре - до полутора месяцев. В отношении подрядчика применены штрафные санкции. Разработан график ликвидации допущенных отставаний и установлен ежедневный мониторинг его выполнения", - сказал министр спорта.

"На данный момент ситуация находится под контролем и стадион будет сдан в срок", - отметил Колобков.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге.