Сорокин: Парк футбола планируется организовать на Красной площади во время ЧМ-2018

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Парк футбола планируется организовать на Красной площади в Москве на период проведения чемпионата мира 2018 года. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018".

"На период чемпионата мира на Красной площади планируется организовать Парк футбола, который станет значимым дополнением турнира", - сказал Сорокин.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" отметил, что Международный вещательный центр чемпионата мира будет располагаться в московском выставочном центре "Крокус Экспо". "Он будет обеспечивать телевизионное вещание матчей на весь мир. С 1 декабря этого года начнется оборудование его временной инфраструктуры. Финансовая нагрузка по обеспечению этого проекта ляжет на бюджет города Москвы", - сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Волгограде и Саранске.