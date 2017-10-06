Глава комиссии СФ: Волгоград должен воспользоваться наследием ЧМ-2018 в полной мере

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Толчок развитию Волгограда во всех сферах даст проведение летом 2018 года в городе матчей чемпионата мира по футболу, его наследием нужно воспользоваться в полной мере. Об этом в пятницу в беседе с ТАСС заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.

"Нельзя пропустить этот момент [проведение ЧМ-2018]. В 1980 году у нас была Олимпиада, как мы ее долго вспоминали, чемпионат мира дает такую же возможность. Сколько федерального внимания Волгограду, это касается не только стадиона, это касается дорог, инфраструктуры, вплоть до прокладки трубопроводов. Совсем другая жизнь, такой толчок получил город, и этим надо воспользоваться и использовать максимально", - сказал Кутепов.

"В Волгограде футбол есть на генетическом уровне, не в каждом городе после таких кровопролитных сражений, которые проходили в 1942 году, уже через несколько месяцев проходили футбольные матчи. Здесь все заложено для того, чтобы футбол развивался, - добавил он.

"Мы знаем по мировому опыту, что после больших спортивных событий определенный происходит спад. Нашей стране повезло - у нас была Олимпиада [в Сочи], у нас был в четырех городах Кубок конфедераций по футболу. Нужно пользоваться этим уникальным моментом и вовлекать молодежь в занятия спортом. Только дети могут это использовать, надо пропагандировать футбол и остальные виды спорта среди детей, использовать все поля, построенные к чемпионату", - подчеркнул Кутепов.

Члены временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года ранее уже посетили пять городов-организаторов ЧМ-2018, Волгоград - шестой. В городе на Волге они ознакомятся с ходом строительства главного стадиона - "Волгоград-Арены, побывают в клинической больнице №25, которая станет главным медучреждением во время турнира, посетят другие инфраструктурные объекты к ЧМ-2018.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства.