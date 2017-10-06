Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава комиссии СФ: Волгоград должен воспользоваться наследием ЧМ-2018 в полной мере

Спорт
6 октября, 12:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Члены временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года ранее уже посетили пять городов-организаторов ЧМ-2018, Волгоград - шестой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Строительство стадиона в Волгограде

Строительство стадиона в Волгограде

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Толчок развитию Волгограда во всех сферах даст проведение летом 2018 года в городе матчей чемпионата мира по футболу, его наследием нужно воспользоваться в полной мере. Об этом в пятницу в беседе с ТАСС заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года Андрей Кутепов.

Смотрите также

Прошивка газона стадиона ЧМ-2018 в Волгограде запланирована на начало ноября

ФИФА: сроки сдачи "Волгоград-Арены" не будут сорваны, строительство идет по плану

В центре Волгограда волонтеры ЧМ-2018 высадили аллею кленов

"Нельзя пропустить этот момент [проведение ЧМ-2018]. В 1980 году у нас была Олимпиада, как мы ее долго вспоминали, чемпионат мира дает такую же возможность. Сколько федерального внимания Волгограду, это касается не только стадиона, это касается дорог, инфраструктуры, вплоть до прокладки трубопроводов. Совсем другая жизнь, такой толчок получил город, и этим надо воспользоваться и использовать максимально", - сказал Кутепов.

"В Волгограде футбол есть на генетическом уровне, не в каждом городе после таких кровопролитных сражений, которые проходили в 1942 году, уже через несколько месяцев проходили футбольные матчи. Здесь все заложено для того, чтобы футбол развивался, - добавил он.

"Мы знаем по мировому опыту, что после больших спортивных событий определенный происходит спад. Нашей стране повезло - у нас была Олимпиада [в Сочи], у нас был в четырех городах Кубок конфедераций по футболу. Нужно пользоваться этим уникальным моментом и вовлекать молодежь в занятия спортом. Только дети могут это использовать, надо пропагандировать футбол и остальные виды спорта среди детей, использовать все поля, построенные к чемпионату", - подчеркнул Кутепов.

Члены временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира 2018 года ранее уже посетили пять городов-организаторов ЧМ-2018, Волгоград - шестой. В городе на Волге они ознакомятся с ходом строительства главного стадиона - "Волгоград-Арены, побывают в клинической больнице №25, которая станет главным медучреждением во время турнира, посетят другие инфраструктурные объекты к ЧМ-2018.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля. В Волгограде состоятся четыре матча группового этапа мирового первенства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: закон о реинтеграции Донбасса означает, что Украина выходит из минского процесса
2
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Режим ЧС введен в Туймазинском районе Башкирии из-за ящура
5
Путин принял отставку главы Новосибирской области
6
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
7
В ДНР обнаружили новые доказательства причастности Украины к крушению MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама