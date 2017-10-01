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В центре Волгограда волонтеры ЧМ-2018 высадили аллею кленов

В стране
1 октября, 17:23 дата обновления: 1 октября, 19:49 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 1, октября. /ТАСС

В акции приняла участие олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева

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ВОЛГОГРАД, 1 октября. /ТАСС/. Участники Всероссийского форума волонтеров "Навстречу Чемпионату" высадили в воскресенье в Комсомольском горсаду в центре Волгограда аллею кленов, передает корреспондент ТАСС.

Несмотря на прохладную (в Волгограде около 10 градусов тепла) погоду и накрапывающий дождь, участники акции улыбались и фотографировались у посаженных ими молодых деревьев. Директор департамента по работе с волонтерами Оргкомитета "Россия - 2018" Татьяна Гомзякова отметила: "Высаженная сегодня аллея надолго останется в Волгограде - и это логичное завершение нашего трехдневного форума".

Член Совета Федерации, олимпийская чемпионка по прыжкам в длину, волгоградка Татьяна Лебедева вместе с волонтерами сажала и поливала молодые клены. В беседе с корреспондентом ТАСС она подчеркнула: "Волонтерское движение в стране в последние годы набирает колоссальные обороты. Это показали и Олимпийские игры в Сочи, и Универсиада в Казани, а сейчас впереди - чемпионат мира по футболу. Волонтеры - это особые люди, их хочется во всем поддерживать. Они через какое-то время придут, приедут из других городов в Волгоград, и скажут: "Это дерево посадил я".

Студент Самарского университета Ренат Каримов уже был волонтером на Кубке конфедераций, работал в Санкт-Петербурге. В настоящее время он готовится стать волонтером на ЧМ-2018. "На форуме в Волгограде проходило много различных занятий, мастер-классов, тренингов. Наши знания и умение только укрепились. А сегодня с удовольствие посадил молодой клен в волгоградском парке. И это пускай небольшой, но мой личный вклад в подготовку к турниру, да и, конечно, в программу "Наследие чемпионата".

Волгоград уже в третий раз принимал активистов волонтерской программы ЧМ-2018. Два первых Всероссийских форума состоялись в 2015 и 2016 годах. Программы форумов включают в себя образовательные, культурно-экскурсионные, спортивные и творческие мероприятия, которые позволяют волонтерам совершенствовать свои навыки и обмениваться опытом.

Организаторами форумов выступает Волгоградский государственный университет при поддержке Ассоциации волонтерских центров, Российского студенческого центра "Росстуденчество" при Министерстве образования и науки РФ и Комитета молодежной политики Волгоградской области.

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