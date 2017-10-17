Вайсфельд: хоккеисты "Салавата Юлаева" в игре с "Динамо" продемонстрировали волю к победе

ЦСКА сыграет с "Базелем" в домашнем матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 18 октября, 0:15
Федун: футболисты "Спартака" были лучше "Севильи" в плане командного мастерстваСпорт 18 октября, 0:06
Джордж Сондерс стал лауреатом Букеровской премииКультура 18 октября, 0:01
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед РадойМеждународная панорама 17 октября, 23:58
Мутко назвал феерической победу "Спартака" над "Севильей" в Лиге чемпионовСпорт 17 октября, 23:56
Футболисты "Реала" и "Тоттенхэма" сыграли вничью в матче Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:53
Россия благодаря победе "Спартака" оторвалась от Португалии в рейтинге УЕФАСпорт 17 октября, 23:46
"Ливерпуль" забил семь безответных мячей "Марибору" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:46
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионовСпорт 17 октября, 23:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в победном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" проявили морально-волевые качества. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.
Игроки "Салавата Юлаева" победили на выезде "Динамо" со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте третьего периода. В последней четырехматчевой выездной серии "Салават Юлаев" одержал две победы.
"Очень тяжелая игра, тяжелый выезд. Ребята проявили морально-волевые качества. Мне не понравилось большое количество удалений, а в остальном все хорошо", - сказал Вайсфельд.
Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции с 36 очками после 23 игр. В следующем матче"Салават Юлаев" 20 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".