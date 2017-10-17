Вайсфельд: хоккеисты "Салавата Юлаева" в игре с "Динамо" продемонстрировали волю к победе

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" в победном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" проявили морально-волевые качества. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер уфимского клуба Леонид Вайсфельд.

Игроки "Салавата Юлаева" победили на выезде "Динамо" со счетом 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте третьего периода. В последней четырехматчевой выездной серии "Салават Юлаев" одержал две победы.

"Очень тяжелая игра, тяжелый выезд. Ребята проявили морально-волевые качества. Мне не понравилось большое количество удалений, а в остальном все хорошо", - сказал Вайсфельд.

Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции с 36 очками после 23 игр. В следующем матче"Салават Юлаев" 20 октября в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом".