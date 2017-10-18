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Колобков: участие сборной России в Олимпиаде-2018 не вызывает сомнений

Спорт
18 октября, 9:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

Вопрос о допуске сборной России к Играм-2018 будет решаться по итогам работы комиссий Международного олимпийского комитета

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Участие спортсменов сборной России в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане не вызывает ни малейших сомнений. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Все спортсмены у нас сейчас проходят подготовку к олимпийскому сезону, - сказал Колобков. - Уже начались этапы Кубков мира по ряду видов спорта, сейчас начинаются основные этапы и с каждой неделей их количество будет нарастать. Все наши спортсмены готовятся, ждем решения по шести нашим лыжникам, кроме того, сейчас было принято решение по 68 нашим паралимпийцам, которые будут готовиться и отбираться. Пока никаких сомнений нет, наши спортсмены будут участвовать в Олимпиаде 2018 года".

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает расследование относительно нарушений, якобы допущенных в ходе Олимпиады-2014 в Сочи. В октябре МОК сообщил о завершении перепроверки проб российских спортсменов с Игр в Сочи, результаты пока не оглашаются. О необходимости провести повторный анализ проб было объявлено 9 декабря 2016 года после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

Две комиссии МОК в настоящее время ведут собственное расследование данных, содержащихся в докладе Макларена. Одна, под руководством швейцарца Дениса Освальда, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады в Сочи, вторая, которую возглавляет швейцарец Самуэль Шмид, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

Вопрос о допуске сборной России к Играм-2018 будет решаться по итогам работы комиссий. Олимпиада пройдет 9-25 февраля 2018 года.

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Темы
Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта
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Колобков, Павел Анатольевич
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