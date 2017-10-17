ОКР поможет провести дополнительное допинг-тестирование российских атлетов перед ОИ-2018

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) окажет содействие в проведении дополнительного допинг-тестирования кандидатов в национальную олимпийскую сборную перед Играми 2018 года. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

"По инициативе ОКР мы провели большую работу с нашими федерациями, чтобы исключить любую возможность давления на нашу олимпийскую команду. Мы приняли решение о проведении дополнительного допинг-тестирования всех кандидатов в олимпийскую команду, - сказал Поздняков. - Наша сборная будет самой "чистой" в рамках доптестирования, мы хотим показать пример борьбы с допингом, показать, как отдельно взятая страна может вести работу в этом направлении".

Как рассказал Поздняков, на Играх-2018 будет работать отдельная группа специалистов антидопингового обеспечения. "Она будет предоставлять любую информацию нашим спортсменам, чтобы избежать сложностей, возникших в Рио, - сказал он. - Также мы подготовили материал по адаптации к условиям, он готов и роздан всем федерациям, тренерам главных команд".

"Мы внимательно к этому относимся, подавляющее большинство международных федераций относится к нашим спортсменам без негатива", - заключил первый вице-президент ОКР.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.