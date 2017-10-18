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График финансирования Универсиады может быть изменен

Спорт
18 октября, 10:09 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

Власти Красноярского края хотят получить средства пораньше, также возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города

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Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс

Временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс

© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. График финансирования подготовки к проведению Всемирной зимней Универсиады в Красноярске может быть изменен. Об этом на брифинге сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

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"Речь идет сегодня об изменении графика финансирования. В основном это касается операционного бюджета. Нам желательно искомую сумму получить чуть пораньше", - заявил Усс.

Врио губернатора не исключил также, что возможны небольшие дополнительные траты на подготовку города к Универсиаде. При этом Усс отказался называть общий бюджет проведения Игр. "Эта цифра уже называлась, но сегодня я бы не стал называть в ее абсолютном выражении", - отметил он.

Ранее сообщалось, что инвестиции в подготовку Универсиады составят порядка 60 млрд рублей.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. Генеральным партнером этих соревнований выступит компания "Норникель".

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