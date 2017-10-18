И. о. губернатора: Универсиада в Красноярске поднимет имидж города на международном уровне

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Проведение Всемирной зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году повысит узнаваемость города на международном уровне. Об этом заявил журналистам врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

В среду в Красноярске с визитом находится министр спорта России Павел Колобков, он посетит объекты Универсиады и проведет совещания по вопросам подготовки к Играм.

"Главное наследие Универсиады - это тот мотивирующий оптимизм, который мы получим. Это и новая управленческая культура, это и большая известность Красноярска как на международном, так и на российском уровне. Это и приведение города в надлежащий вид, что даст старт более динамичному развитию как города, так и всего края", - отметил Усс.

Он добавил, что руководство края представит в федеральный центр в течение двух месяцев видение того, что можно сделать за оставшиеся 1,5 года, чтобы Красноярск изменил облик.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.