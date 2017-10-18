Новые спортивные объекты, медучреждения и парки появятся к Универсиаде-2019 в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. В Красноярске к Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в 2019 году, построят и реконструируют 34 объекта спортивной, медицинской и транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба дирекции универсиады.

"Для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске ведется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 34 объектов спортивной, транспортной, медицинской инфраструктуры и Деревни универсиады", - говорится в материалах дирекции.

В рамках подготовки города к универсиаде в Красноярске будет создана современная Академия зимних видов спорта с горнолыжными трассами, построят две новые ледовые арены ("Платинум Арена" и ледовая арена на улице Партизана Железняка), модернизируют действующие стадионы и дворцы спорта.

Большая модернизация затронет и объекты медицинской инфраструктуры Красноярска. В краевой клинической больнице будут построены хирургический корпус и приемный покой, будет проведена реконструкция больницы скорой медицинской помощи. После универсиады современный медицинский центр в деревне игр будет использоваться для медицинского обслуживания студентов Сибирского федерального университета и жителей Октябрьского района города, и сможет обслуживать до 25 тысяч посетителей в год.

Больше, чем спорт

Для местных властей проведение универсиады - это не только спортивные соревнования международного уровня, но и возможность изменить городскую среду.

"Мы должны ориентироваться на самые высокие международные стандарты. Подтягивать сюда под это дело интересную молодежь - специалистов, архитекторов, которые будут проектировать и предлагать городу идеи завтрашнего дня", - сказал временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс на встрече с красноярскими журналистами. По словам Усса, в рамках подготовки к универсиаде в городе может быть реализовано сразу несколько знаковых проектов.

"Давайте мобилизуемся и сделаем несколько имиджевых проектов: красивую набережную, подсветим мосты через Енисей, окрестности Красноярска и знаковые вершины - такие, как Такмак. Давайте хотя бы начнем строить новый парк "Гремячая грива". Сделаем образцовыми центральные улицы и пару красивых, изящных площадей... Парк Горького приведем в порядок, это один из наших символов", - говорил Усс.

Новые набережные и общественные пространства

По данным мэрии Красноярска, в процессе формирования "зеленого каркаса" города особое внимание уделяется созданию общественных пространств. Только за последние пять лет в Красноярске было обустроено порядка 150 скверов, парков, уголков отдыха. "Зеленое" направление зафиксировано генеральным планом развития Красноярска до 2033 года. В рамках его реализации мы предполагаем, что рекреационные территории города увеличатся на 85%. Новый генплан краевого центра предусматривает вынос ряда предприятий с прибрежных территорий, их высвобождение под рекреационные пространства, а также определяет новые места для организации массового отдыха. Особое внимание в нем уделено доступности общественных пространств", - отметил глава города Эдхам Акбулатов.

В рамках подготовки города к универсиаде будет проведена масштабная модернизация набережных. Работы коснутся не только левобережной набережной Енисея, давно ставшей излюбленным местом отдыха горожан. Благоустроены будут и набережные на правом берегу города - в районе улицы Парковой, Предмостной площади и микрорайона Тихие Зори. "Находящиеся в городской черте заповедник "Cтолбы", енисейские острова являются основой экологического каркаса Красноярска. Один только остров Татышев, который по праву является природной жемчужиной нашего города, - это почти 200 гектаров леса", - рассказывает мэр Красноярска.

К универсиаде на этом острове, куда приходят покататься на велосипедах и роликах, проложат шесть километров пешеходных и велосипедных дорожек, создадут новые спортплощадки и пункты проката лодок и катамаранов.

Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя универсиада пройдет в Красноярске. Генеральным партнером этих соревнований выступит компания "Норникель".