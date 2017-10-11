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Врио губернатора края: подготовка Красноярска к Универсиаде-2019 достигла экватора

Спорт
11 октября, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Строительство объектов Универсиады-2019 ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации"

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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Врио губернатора Красноярского края Александр Усс

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Готовность Красноярска к проведению зимних Всемирных студенческих игр 2019 года оценивается в 50%. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

11 октября Усс провел рабочую встречу с министром спорта РФ Павлом Колобковым. В ходе мероприятия обсуждался предстоящий визит главы спортивного ведомства в Красноярск, где Колобков оценит ход подготовки к соревнованиям и осмотрит объекты, которые будут задействованы при проведении Универсиады.

"Я думаю, что готовность Красноярского края к проведению Универсиады 2019 года можно оценивать в 50%, - подчеркнул Усс. - Некоторые вещи уже завершены, что-то еще в стадии проектирования, особенно то, что касается ландшафта и благоустройства. Но это объяснимо - непосредственно перед самим праздником будущим летом будет внесен решающий вклад в эту сложную подготовительную работу".

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По словам врио губернатора края, подготовка к проведению турнира проходит без осложнений. "Подготовка к Универсиаде идет в соответствии с графиком, - отметил Усс. - Как и в любом большом деле, здесь есть некоторые проблемы, но я уверен, что все спортивные объекты будут построены. Эти объекты надлежащего качества и в качестве наследия Универсиады будут много лет служить красноярцам, сделают город еще более привлекательным, добавят ему, если хотите, некоей сибирской "столичности". При подготовке к Универсиаде для нас очень важно должным образом подготовить город с точки зрения инфраструктуры, внешнего вида, а, главное, мотивации и сплоченности людей".

Врио главы Красноярского края поблагодарил министра спорта РФ за поддержку в подготовке к Универсиаде. "Полагаю, что визит Павла Колобкова в Красноярск добавит организованности, мотивации и оптимизма в процесс подготовки, - сказал Усс. - Я очень рад тому, что Павел Анатольевич рассматривает этот проект как личный вызов и свою личную задачу".

Строительство объектов Универсиады-2019 ведется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". Как сообщалось ранее, из федерального бюджета на подготовку к турниру будет направлено свыше 31 млрд рублей.

Соревнования зимней Универсиады пройдут со 2 по 12 марта 2019 года.

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Персоны
Усс, Александр Викторович
Темы
Программа развития спорта Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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