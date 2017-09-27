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Тестовые мероприятия на объектах Универсиады-2019 пройдут во втором полугодии 2018 года

Спорт
27 сентября, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов сообщил, что отставаний по строительству объектов нет

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ряд тестовых мероприятий на объектах зимней Универсиады-2019 будет проводиться во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов, слова которого приводит "Газета.Ru".

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"Универсиада в нашем городе - это большой повод для развития. Уже утвержден организационным комитетом перечень объектов, и их в списке 34, ключевыми являются спортивные объекты. Строится деревня Универсиады, которая в будущем станет частью Сибирского федерального университета, и, наконец, в перечень входят объекты здравоохранения и транспорта. Утвержден большой план по их строительству и вводу в эксплуатацию", - рассказал Уразов.

Он сообщил, что отставаний по строительству объектов нет. "В начале этого года были небольшие отставания, но сейчас уже все проблемы ликвидированы. К нам приезжают представители Международной федерации студенческого спорта, функционеры международных спортивных организаций и национальных федераций и отмечают, что объекты уже имеют свой контур, а некоторые будут вводиться в эксплуатацию с опережением графика. Например, большой многофункциональный комплекс "Сопка", поликлиника Сибирского университета, где будут базироваться медики", - отметил Уразов.

"В 2018 году будут готовы все объекты, причем с самого начала года начнется их ввод в эксплуатацию, а во втором полугодии будет проводиться ряд тестовых мероприятий, где будет оценена их готовность к принятию Универсиады. Также отмечу, что работы идут согласно графику, различные контрольные службы постоянно ведут проверку готовности", - добавил Уразов.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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