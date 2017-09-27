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Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследием

Спорт
27 сентября, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Некоторые спортивные сооружения будут многофункциональными и будут использованы не только зимой, но и летом

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© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Объекты к зимней Универсиаде-2019 в Красноярске строятся с максимальным наследием, некоторые спортивные сооружения будут многофункциональными и будут использованы не только зимой, но и летом. Об этом сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов, слова которого приводит "Газета.Ru".

Все объекты соревнований будут введены в эксплуатацию к концу 2018 года.

"В отличие от любой Олимпиады, все объекты у нас строятся с максимальным наследием. Здесь не будет завышенных вместимостей и размеров. У нас есть концепция оргкомитета, где утвержден каждый объект - как он будет использован и под какие нужды. Все спортивные сооружения будут использованы для развития видов спорта, некоторые из них станут многофункциональными и будут использованы не только зимой, но и летом", - сказал Уразов.

"Они будут закреплены за профессиональными клубами, и будут созданы детско-юношеские спортивные школы на их базе. Все объекты сосредоточены на территории Красноярска - в шести районах из семи. У нас существует большая комплексная программа, где прописаны все детали и тонкости. В этом отношении студенческие Игры позволяют проектировать все объекты с точки зрения наследия", - добавил Уразов.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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