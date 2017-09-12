Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Деревне Зимней универсиады-2019 разместятся 3000 спортсменов и международных делегатов

Новости партнеров
12 сентября, 15:35 UTC+3

Это будет единый комплекс, в котором будет обеспечены максимально комфортные условия для спортсменов и официальных лиц

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019

КРАСНОЯРСК, 12 сентября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В Красноярске 12 сентября прошел пресс-тур по объектам будущей Деревни Зимней универсиады-2019. Для журналистов была подготовлена программа, включающая в себя презентацию жилого комплекса, спортивной и медицинской инфраструктуры деревни, а также брифинг с официальными лицами, отвечающими за подготовку региона к предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.

По словам проректора СФУ по организации и сопровождению проектов Романа Шорохова, будущая Деревня Зимней универсиады-2019  имеет двухъядерную структуру: "Зона кампуса в районе проспекта Свободный, где будут размещены спортсмены, носит название "Атлетическая деревня". Непосредственно для подготовки ядра "Атлетическая деревня" будут построены два новых объекта - многофункциональный комплекс и медицинский центр. Кроме того, в рамках игр будут задействованы пять уже существующих комплексов общежитий, а также ряд действующих объектов университетской инфраструктуры. В свою очередь резиденция волонтеров разместится на другой площадке СФУ в районе Студгородка и там появятся еще три новых объекта".

В ходе мероприятия участники смогли оценить уровень готовности шести новых объектов, которые будут размещаться на территории действующего университетского кампуса Сибирского федерального университета (СФУ). Так, были продемонстрированы комплекс общежитий "Перья-1", где во время состязаний будут проживать волонтеры, а также комплекс "Перья-2", предназначенный для размещения судей и технического персонала Студенческих игр. В зданиях общежитий будут находиться кафе, магазины, парикмахерские и другие административные и служебные помещения, предоставляющие максимально комфортные условия проживания и отдыха.

Следующим объектом пресс-тура стал открытый стадион с полем с искусственным покрытием для игры в футбол и регби, а также площадкой для организации тренировок по хоккею. Будущий спортивный объект будет оснащен трибунами на 500 мест, легкоатлетическим сектором и дорожкой длиной 400 метров. Во время игр он будет отдан в распоряжение волонтеров и технического персонала.

Кроме того, были продемонстрированы многофункциональный комплекс, который в период состязаний будет задействован как главный пункт питания спортсменов, способный единовременно обеспечить до 1100 посадочных мест, а также медицинский центр Студенческих игр, предназначенный для оказания первой помощи в круглосуточном режиме и проведения антидопинговых процедур.

Как отметил руководитель исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске Максим Уразов, на базе главного ресторана будет организовано четырехразовое питание, где в меню будут представлены четыре кухни: местная русская, европейская, азиатская, халяльная. Кроме того, он добавил, что питание будет учитывать предпочтения вегетарианцев и веганов.

В конце презентации участникам пресс-тура продемонстрировали "Студенческий бульвар" - разветвленную сеть пешеходных дорожек, которые позволят связать "Атлетическую деревню" и резиденцию волотеров.

В завершение мероприятия Максим Уразов подчеркнул, что Деревня Зимней универсиады-2019 - один из важнейших объектов предстоящих Студенческих игр: "Очень важно, что Деревня Зимней универсиады-2019 располагается на территории Сибирского федерального университета - одного из лучших вузов в стране, имеющего хорошую инфраструктуру.  Предполагается, что на территории деревни будут проживать свыше 3000 спортсменов и международных делегатов из 50 стран. На момент состязаний это будет единый комплекс, в котором будет представлены максимально комфортные условия для размещения всех спортсменов и официальных лиц".

Дополнительная информация для СМИ: 

Ярослава Жигалова, начальник отдела общественных связей СФУ

тел.: +7 (902)-923-79-75.

Бондарев Александр, начальник пресс-службы АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске" 

тел.: 8-923-540-2019.


 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
2
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
3
"Формула кино" и "Синема парк" отказались от показа "Матильды"
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Пауэрлифтер Балынец дисквалифицирован до конца года за футболку с изображением Путина
7
Депутаты: прогноз МЭР по пенсиям не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама