В Деревне Зимней универсиады-2019 разместятся 3000 спортсменов и международных делегатов

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КРАСНОЯРСК, 12 сентября 2017 г. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. В Красноярске 12 сентября прошел пресс-тур по объектам будущей Деревни Зимней универсиады-2019. Для журналистов была подготовлена программа, включающая в себя презентацию жилого комплекса, спортивной и медицинской инфраструктуры деревни, а также брифинг с официальными лицами, отвечающими за подготовку региона к предстоящей XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске.
По словам проректора СФУ по организации и сопровождению проектов Романа Шорохова, будущая Деревня Зимней универсиады-2019 имеет двухъядерную структуру: "Зона кампуса в районе проспекта Свободный, где будут размещены спортсмены, носит название "Атлетическая деревня". Непосредственно для подготовки ядра "Атлетическая деревня" будут построены два новых объекта - многофункциональный комплекс и медицинский центр. Кроме того, в рамках игр будут задействованы пять уже существующих комплексов общежитий, а также ряд действующих объектов университетской инфраструктуры. В свою очередь резиденция волонтеров разместится на другой площадке СФУ в районе Студгородка и там появятся еще три новых объекта".
В ходе мероприятия участники смогли оценить уровень готовности шести новых объектов, которые будут размещаться на территории действующего университетского кампуса Сибирского федерального университета (СФУ). Так, были продемонстрированы комплекс общежитий "Перья-1", где во время состязаний будут проживать волонтеры, а также комплекс "Перья-2", предназначенный для размещения судей и технического персонала Студенческих игр. В зданиях общежитий будут находиться кафе, магазины, парикмахерские и другие административные и служебные помещения, предоставляющие максимально комфортные условия проживания и отдыха.
Следующим объектом пресс-тура стал открытый стадион с полем с искусственным покрытием для игры в футбол и регби, а также площадкой для организации тренировок по хоккею. Будущий спортивный объект будет оснащен трибунами на 500 мест, легкоатлетическим сектором и дорожкой длиной 400 метров. Во время игр он будет отдан в распоряжение волонтеров и технического персонала.
Кроме того, были продемонстрированы многофункциональный комплекс, который в период состязаний будет задействован как главный пункт питания спортсменов, способный единовременно обеспечить до 1100 посадочных мест, а также медицинский центр Студенческих игр, предназначенный для оказания первой помощи в круглосуточном режиме и проведения антидопинговых процедур.
Как отметил руководитель исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске Максим Уразов, на базе главного ресторана будет организовано четырехразовое питание, где в меню будут представлены четыре кухни: местная русская, европейская, азиатская, халяльная. Кроме того, он добавил, что питание будет учитывать предпочтения вегетарианцев и веганов.
В конце презентации участникам пресс-тура продемонстрировали "Студенческий бульвар" - разветвленную сеть пешеходных дорожек, которые позволят связать "Атлетическую деревню" и резиденцию волотеров.
В завершение мероприятия Максим Уразов подчеркнул, что Деревня Зимней универсиады-2019 - один из важнейших объектов предстоящих Студенческих игр: "Очень важно, что Деревня Зимней универсиады-2019 располагается на территории Сибирского федерального университета - одного из лучших вузов в стране, имеющего хорошую инфраструктуру. Предполагается, что на территории деревни будут проживать свыше 3000 спортсменов и международных делегатов из 50 стран. На момент состязаний это будет единый комплекс, в котором будет представлены максимально комфортные условия для размещения всех спортсменов и официальных лиц".
Дополнительная информация для СМИ:
Ярослава Жигалова, начальник отдела общественных связей СФУ
тел.: +7 (902)-923-79-75.
Бондарев Александр, начальник пресс-службы АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске"
тел.: 8-923-540-2019.