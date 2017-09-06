Оргкомитет Универсиады-2019 получил 7,5 тыс. заявок на участие в волонтерской программе

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Оргкомитет зимних Всемирных студенческих игр 2019 года, которые пройдут в Красноярске, на данный момент получил 7,5 тысяч заявок из 30 стран для участия в волонтерской программе. Об этом на пресс- конференции заявил генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов.
Программа набора и обучения волонтеров для работы на студенческих играх была открыта в начале июня текущего года. По словам организаторов, планируется набрать 5 тысяч волонтеров.
"Мы уже получили около 7500 заявок из более чем 30 стран для участия в волонтерской программе. Люди хотят не только получить новые знания, умения и завести новые знакомства, но и открыть для себя Россию, увидеть комфортный и современный город в Сибири. Мы продолжаем сбор заявок, скоро откроется рекрутинговый центр", - отметил Уразов.
"С августа и до конца 2018 года мы планируем проведение тестовых мероприятий объектов, чтобы проверить инфраструктуру, персонал, отладить взаимодействие, чтобы к Универсиаде подойти в боевой готовности. Сделаем все, чтобы эти соревнования стали одними из лучших в истории. Мы удивим в хорошем смысле слова", - добавил он.
Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.