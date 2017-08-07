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Правительство РФ намерено выделить "Матч ТВ" около 1 млрд рублей на показ Универсиады-2019

Спорт
7 августа, 20:10 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что субсидии предоставляются на оплату труда штатных и внештатных работников, аренду оборудования, получение лицензий и другие расходы

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Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 7 августа. Правительство Российской Федерации планирует выделить телеканалу "Матч ТВ" около 1 миллиарда рублей на финансовое обеспечение расходов на производство международного телевизионного сигнала зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

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Отмечается, что субсидии предоставляются на оплату труда штатных и внештатных работников, аренду оборудования, получение лицензий, разрешений и частот для обеспечения вещания, связи, обеспечение распространения программного продукта и другие расходы.

В пояснительной записке к проекту указывается, что его реализация будет осуществляться в рамках бюджетных ассигнований, перераспределенных от Минспорта России, в объеме 790 млн 587 тысяч 900 рублей в 2018 году и 197 млн 646 тысяч 900 рублей в 2019 году в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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