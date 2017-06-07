"Норникель": поддержка Универсиады-2019 в Красноярске является инвестицией в будущее

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Поддержка зимней Универсиады 2019 года в Красноярске является для компании "Норникель" инвестицией в будущее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила вице-президент компании Елена Безденежных.

"Для нас поддержка Универсиады - это инвестиции в будущее. Скоро эти люди вырастут и станут первоклассными специалистами, будут определять будущее нашей страны. Кроме кадровой нацеленности и мотивации есть простое желание изменить к лучшему мир вокруг нас".

"Норникель" является генеральным партнером зимней Универсиады 2019 года и партнером Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.