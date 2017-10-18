Колобков провел "Урок Универсиады-2019" для школьников Красноярска

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КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков провел "Урок зимней Универсиады-2019" для учащихся гимназии №13 "Академ" в Красноярске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Мероприятие прошло в рамках рабочей поездки министра спорта РФ в Красноярск. В ходе визита Колобков проверил степень готовности города к проведению турнира, а также оценил ход строительства спортивных объектов.
"В 2019 году нас ждет большой спортивный праздник, - сказал Колобков. - Приглашаю вас всех на спортивные арены, как в качестве зрителей, так и спортсменов. Хочу поздравить всех жителей Красноярска с большим праздником - сегодня до старта Универсиады осталось ровно 500 дней".
Ряд объектов Универсиады-2019 строятся в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта". Ранее сообщалось, что все спортивные объекты будут сданы в эксплуатацию до конца 2018 года.
Соревнования Универсиады пройдут со 2 по 12 марта 2019 года. Россия впервые в истории примет Всемирную зимнюю универсиаду.