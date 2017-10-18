В Красноярске запустили специальные часы, отсчитывающие время до начала Универсиады

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КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. В Красноярске запустили специальные часы, на которых будут отображаться время, оставшееся до старта Всемирной зимней Универсиады в 2019 году. Часы установлены в фан-парке "Бобровый лог", сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Стремительно летит время, уже осталось 500 дней до начала Универсиады. Эти 500 дней будут временем интересной и насыщенной работы", - заявил перед открытием часов и. о. главы регионального правительства Виктор Томенко.
По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, проведение Универсиады в Красноярске свидетельствует о доверии и уважении мирового сообщества к России. Он напомнил, что Россия принимала в 2013 году летнюю Универсиаду в Казани, зимнюю Олимпиаду в 2014 году в Сочи.
Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Летние и зимние универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта (ФИСУ). Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске. Генеральный партнер Игр - компания "Норникель".