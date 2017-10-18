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Колобков: подготовка к Универсиаде-2019 в Красноярске идет по графику

Спорт
18 октября, 10:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

По словам министра спорта, Международная федерация студенческого спорта полностью удовлетворена темпами подготовки

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Владимир Гердо/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Подготовка Красноярска к проведению Всемирной зимней универсиады 2019 года идет в полном соответствии с графиком. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Колобков находится в Красноярске с рабочим визитом. В рамках мероприятия министр спорта провел совещание, посвященное подготовке к Универсиаде-2019.

"Подготовка идет в полном соответствии с графиком, - сказал он. - Нет сомнений, что к середине следующего года все объекты будут введены в эксплуатацию, а уже в конце 2018 года мы проведем основную часть всех тестовых мероприятий".

"В данный момент проходит визит в Красноярск представителей Международной федерации студенческого спорта, в среду мы проведем совместное совещание, но предварительная информация такая, что они полностью удовлетворены темпами подготовки к Универсиаде", - добавил Колобков.

В рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" в Красноярске ведется строительство одного из ключевых объектов турнира - спортивно-тренировочного комплекса "Академия зимних видов спорта", включающего в себя кластеры "Сопка" и "Радуга". Также при поддержке федерального бюджета реконструируется многофункциональный спортивный объект "Академия биатлона".

Универсиада пройдет 2-12 марта 2019 года. Россия впервые в своей истории примет Всемирную зимнюю универсиаду.

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Программа развития спорта Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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