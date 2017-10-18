Колобков: зимняя Универсиада-2019 в Красноярске имеет все шансы стать лучшей в истории

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КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Россия стремится к тому, чтобы Всемирная зимняя Универсиада 2019 года в Красноярске стала лучшей в истории соревнований. Об этом журналистам заявил глава Министерства спорта РФ Павел Колобков.
Ранее представители Международной федерации университетского спорта (FISU) неоднократно говорили о том, что их ожидания от уровня организации Универсиады-2019 невероятно высоки. "Представителям FISU виднее, наверное, у них есть, с чем сравнивать, - сказал Колобков. - Конечно, будет сложно - недавно очень успешно прошла Универсиада в Алма-Ате, мы ориентируемся на опыт наших коллег и мечтаем провести Универсиаду в Красноярске лучше всех и стремимся к этому. Безусловно, наша задача - не только провести Универсиаду на высоком уровне, но главное, чтобы после проведения соревнований все объекты оставались задействованными, это наша главная задача и цель".
"Будем надеяться, что наша Универсиада будет лучшей в истории этих соревнований по зимним видам спорта и уже другие страны будут ориентироваться на нас", - добавил министр спорта РФ.
"Красноярск - один из наших самых спортивных регионов не только по зимним, но и по летним видам спорта. Здесь развивается более 20 только базовых видов спорта. Многие спортсмены - представители Красноярского края являются костяком наших олимпийских сборных по зимним видам спорта", - подчеркнул Колобков.
Ряд объектов Универсиады-2019 строится в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации". В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс "Академия зимних видов спорта". Ранее сообщалось, что все спортивные объекты будут сданы в эксплуатацию до конца 2018 года.
России предстоит принимать Всемирную зимнюю Универсиаду впервые в своей истории. Красноярск был единогласно избран столицей Универсиады-2019 на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Брюсселе в 2013 году. Ранее летние Универсиады дважды проводились в СССР и России - в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.
Соревнования пройдут в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в них примут участие около 3000 спортсменов из 55 стран. В ходе соревнований будет разыграно 73 комплекта медалей.