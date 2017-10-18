Футболист "Спартака" Самедов пропустит шесть недель из-за травмы

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ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Полузащитнику московского футбольного клуба "Спартак" Александру Самедову потребуется шесть недель на восстановление от травмы. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Во вторник "Спартак" на своем поле разгромил испанскую "Севилью" со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Самедов был заменен на 25-й минуте. Медицинское обследование выявило у полузащитника частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.
Ответный матч между "Севильей" и "Спартаком" пройдет в Испании 1 ноября.
Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", набрав пять очков. "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а словенский "Марибор" находится на четвертом месте (1).