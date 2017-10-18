"Челси" и "Рома" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 октября. Английский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с итальянской "Ромой" со счетом 3:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Давид Луиз (11-я минута) и Эден Азар (37, 75). У гостей отличились Александар Коларов (40) и Эдин Джеко (64, 70). Ранее в другом матче группы C азербайджанский "Карабах" и испанский "Атлетико" сыграли вничью - 0:0.

В турнирной таблице группы "Челси" лидирует, набрав семь очков, "Рома" с пятью очками идет второй. В следующем туре команды вновь сыграют друг с другом, встреча пройдет 31 октября в Риме.

Результаты других матчей:

"Андерлехт" (Бельгия) - ПСЖ (Франция) - 0:4;

"Бавария" (Германия) - "Селтик" (Шотландия) - 3:0;

"Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 3:1;

"Ювентус" (Италия) - "Спортинг" (Португалия) - 2:1.