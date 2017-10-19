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Вихлянцева будет стараться продолжать показывать атакующий теннис на "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
19 октября, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал соревнований, победив Елену Веснину, "посеянную" на турнире в Москве под третьим номером

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Российская спортсменка Наталья Вихлянцева

Российская спортсменка Наталья Вихлянцева

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева довольна тем, как подавала в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" против Елены Весниной и надеется продолжать показывать атакующую игру на турнире. Об этом она заявила журналистам.

Вихлянцева вышла в четвертьфинал соревнований, победив Веснину, "посеянную" под третьим номером, со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

"Мне удалось собраться и был очень высокий процент первой подачи. Было большое количество эйсов, хотя и двойные ошибки были, - сказала Вихлянцева. - Я рада тому, как сыграла сегодня и, надеюсь, что удастся сыграть также завтра. Мне важно, чтобы проходила первая подача, тогда появляется уверенность и я побеждаю".

"У меня атакующий стиль игры, если он получается, то не нужно уходить в оборону. Я его буду наигрывать, тренировать, когда появится уверенность, то будут победы. Я ожидала, что матч с Весниной будет сложным, ведь она является опытным игроком и олимпийской чемпионкой, мне помогло то, что во втором сете я приноровилась к ее подаче, а когда сделала брейк, то поняла, что надо просто продолжать играть в свою игру, продолжать стабильно подавать", - добавила теннисистка.

В четвертьфинале она сыграет с француженкой Ализе Корне. В своем матче второго круга Корне оказалась сильнее Магдалены Рыбариковой из Словакии, которая ранее выбила из турнира россиянку Марию Шарапову.

20-летняя Вихлянцева в третий раз принимает участие в Кубке Кремля. Лучшим ее результатом на московском турнире является выход во второй круг в 2015 году. "ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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