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Россиянка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
18 октября, 22:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В матче второго круга Вихлянцева побелила соотечественницу Елену Веснину, "посеянную" под третьим номером

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла соотечественницу Елену Веснину в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" и вышла в четвертьфинал соревнований.

Вихлянцева побелила Веснину, "посеянную" под третьим номером, со счетом 7:6 (7:3), 6:4. В четвертьфинале она сыграет с француженкой Ализе Корне. В своем матче второго круга она оказалась сильнее Магдалены Рыбариковой из Словакии, которая ранее выбила из турнира россиянку Марию Шарапову.

20-летняя Вихлянцева в третий раз принимает участие в Кубке Кремля. Лучшим ее результатом на московском турнире является выход во второй круг в 2015 году.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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