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Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
18 октября, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Во втором круге россиянка обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову со счетом 6:2, 6:3

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Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 18 октября. Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Катержину Синякову в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" и вышла в четвертьфинал соревнований, которые проходят в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. В четвертьфинале Касаткина сыграет с белоруской Александрой Саснович, которая во втором круге обыграла первую "сеяную" турнира француженку Кристину Младенович.

Касаткина с 2013 года принимает участие в Кубке Кремля. Россиянка вышла в четвертьфинал московского турнира третий раз подряд. Это является для нее лучшим результатом на домашних соревнованиях.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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