Касаткина вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"

ТАСС, 18 октября. Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Катержину Синякову в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля" и вышла в четвертьфинал соревнований, которые проходят в Москве.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу 20-летней россиянки. В четвертьфинале Касаткина сыграет с белоруской Александрой Саснович, которая во втором круге обыграла первую "сеяную" турнира француженку Кристину Младенович.

Касаткина с 2013 года принимает участие в Кубке Кремля. Россиянка вышла в четвертьфинал московского турнира третий раз подряд. Это является для нее лучшим результатом на домашних соревнованиях.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.