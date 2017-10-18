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Теннисистка Касаткина сравнила свой сезон с американскими горками

Спорт
18 октября, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Во вторник Касаткина в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля" со счетом обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, что сезон для нее сложился непростым образом и был похож на американские горки. Спортсменку цитирует пресс-служба турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Во вторник Касаткина в первом круге турнира со счетом 7:6 (7:2), 6:1 обыграла соотечественницу Анастасию Павлюченкову, "посеянную" под пятым номером. Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге 15 октября, а 17 октября была вынуждена играть с Касаткиной на "ВТБ Кубке Кремля". "У меня не сложилось ощущения, что она была измотана перелетом. Я была готова к тому, что Павлюченкова будет бороться за каждый мяч, я знаю, как ей нравится играть на "ВТБ Кубке Кремля", она всегда хорошо выступает в Москве", - поделилась мнением Касаткина.

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30 сентября Касаткина объявила о прекращении работы со словацким тренером Владимиром Платеником, а на "ВТБ Кубке Кремля" россиянка приехала с новым тренером - бельгийцем Филиппом Дехасом. "Тяжело сказать, что изменилось в тренировочном процессе и какие цели ставит передо мной новая команда, конкретно на "ВТБ Кубок Кремля", крайний турнир сезона, особых ожиданий или целей нет, потому что мы только начали работать. Сезон был непростым, похожим на американские горки, поэтому будем работать, много тренироваться, и посмотрим, что из этого выйдет. Про планы на следующий сезон - подумаю об этом перед следующим сезоном", - заявила 20-летняя россиянка.

10 и 11 февраля сборная России в Братиславе сыграет с командой Словакии в рамках первого раунда Мировой группы Кубка Федерации. "Для меня играть в Братиславе это практически, как дома, потому что я тренируюсь в Трнаве и каждый день езжу в Братиславу. Ощущение такие же, как если бы мы играли в Москве", - прокомментировала предстоящий матч Касаткина.

Во втором круге россиянка сыграет с чешкой Катериной Синяковой. "Синякова, безусловно, хороший игрок, в этом сезоне она выиграла два турнира WTA. Ей нравится играть в Москве, на этих кортах, она уже играла на Кубке Кремля в полуфинале в 2014 году. Кстати, я с ней здесь тренировалась перед началом турнира, поэтому, думаю, что покрытие ей подходит, легко точно не будет", - отметила Касаткина.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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