Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лиховцева: Шарапова уступила на "ВТБ Кубок Кремля" из-за недостатка игровой практики

Спорт
17 октября, 19:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По мнению эксперта, словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова очень серьезный соперник

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля" потому, что ей могло не хватить достаточной игровой практики. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный мастер спорта, победительница ряда турниров Женской теннисной ассоциации и финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева.

Смотрите также

Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

Мария Шарапова заявила, что не жалеет об участии в "ВТБ Кубке Кремля"

Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"

Во вторник Шарапова проиграла восьмой ракетке турнира словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

"Рыбарикова - очень серьезный соперник, просто Маше не повезло с жеребьевкой, учитывая, что она попала на хорошего "сеяного" игрока, она только возвращается [после 15-месячной дисквалификации] и у нее не так много сыгранных матчей, - сказала Лиховцева. - Она только прилетела [в Москву], у нее за плечами был непростой турнир. Ей чуть-чуть не хватает того опыта под конец партий, что показали концовки первого и второго сетов, когда у Марии были шансы. Хотелось видеть чуть меньше невынужденных ошибок и видно, что у нее было не так много матчей в последнее время, поэтому этого опыта игры не хватает".

Россиянка после отбытия дисквалификации возобновила свои выступления весной этого года. Лучшим ее результатом на Кубке Кремля является выход в четвертьфинал в 2005 и 2006 годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
6
МИД Польши вызвал посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской Сечи
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама