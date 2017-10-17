Лиховцева: Шарапова уступила на "ВТБ Кубок Кремля" из-за недостатка игровой практики

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российская теннисистка Мария Шарапова уступила в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля" потому, что ей могло не хватить достаточной игровой практики. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный мастер спорта, победительница ряда турниров Женской теннисной ассоциации и финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде Елена Лиховцева.

Во вторник Шарапова проиграла восьмой ракетке турнира словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

"Рыбарикова - очень серьезный соперник, просто Маше не повезло с жеребьевкой, учитывая, что она попала на хорошего "сеяного" игрока, она только возвращается [после 15-месячной дисквалификации] и у нее не так много сыгранных матчей, - сказала Лиховцева. - Она только прилетела [в Москву], у нее за плечами был непростой турнир. Ей чуть-чуть не хватает того опыта под конец партий, что показали концовки первого и второго сетов, когда у Марии были шансы. Хотелось видеть чуть меньше невынужденных ошибок и видно, что у нее было не так много матчей в последнее время, поэтому этого опыта игры не хватает".

Россиянка после отбытия дисквалификации возобновила свои выступления весной этого года. Лучшим ее результатом на Кубке Кремля является выход в четвертьфинал в 2005 и 2006 годах.