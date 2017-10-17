Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова выразила уверенность, что еще встретится на корте с американкой Сереной Уильямс. Об этом она заявила журналистам на пресс-конференции после поражения в первом круге "ВТБ Кубка Кремля".

Ранее Серена Уильямс приостановила карьеру из-за беременности, 1 сентября 2017 года американка родила дочь. Телеканал Sky Sports сообщал, что Уильямс рассчитывает принять участие в Открытом чемпионате Австралии в январе 2018 года.

"Я думаю, что у меня и у нее еще много лет карьеры впереди. Думаю, мы еще много раз встретимся с Сереной Уильямс в матчах тура [Женской теннисной ассоциации]. Но загадывать не буду", - сказала Шарапова.

Она также рассказала, что достигла прогресса в своей игре после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. "Дисквалификация - это тяжелый период, особенно ментально. Но вернувшись, я много чего достигла. Одержала хорошую победу на Открытом чемпионате США, выиграла свой первый титул в году. Думаю, дальше будет только лучше", - сказала Шарапова.

15 октября Шарапова выиграла турнир в китайском Тяньцзине - первый с мая 2015 года. Во вторник в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" она проиграла словачке Магдалене Рыбариковой и завершила выступление на турнире.