Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова проиграла в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"

Спорт
17 октября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Россиянка уступила представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 17 октября. Россиянка Мария Шарапова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой, которая "посеяна" на турнире под восьмым номером. Шарапова попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив от организаторов "уайлд-кард" (специальное приглашение).

Шарапова и Рыбарикова второй раз в карьере встречались друг с другом. Первый их матч прошел в 2015 году в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в мексиканском Акапулько, где россиянка выиграла со счетом 6:1, 4:6, 6:2.

Во втором круге Рыбарикова сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в первом круге со счетом 6:3, 6:3 одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровой.

Шарапова в четвертый раз в карьере участвовала в Кубке Кремля. На своем дебютном турнире - в 2005 году - россиянка дошла до четвертьфинала, где проиграла соотечественнице Динаре Сафиной. В 2006 году она дошла до четвертьфинала соревнований, но снялась с турнира из-за травмы. В 2007 году Шарапова во втором круге уступила белоруске Виктории Азаренко.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
2
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Стоимость новых квартир по программе реновации в Москве будет на 30% выше старых
6
Биография актера Дмитрия Марьянова
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама