Шарапова проиграла в первом круге турнира "ВТБ Кубок Кремля"

ТАСС, 17 октября. Россиянка Мария Шарапова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой, которая "посеяна" на турнире под восьмым номером. Шарапова попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив от организаторов "уайлд-кард" (специальное приглашение).

Шарапова и Рыбарикова второй раз в карьере встречались друг с другом. Первый их матч прошел в 2015 году в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в мексиканском Акапулько, где россиянка выиграла со счетом 6:1, 4:6, 6:2.

Во втором круге Рыбарикова сыграет с француженкой Ализе Корне, которая в первом круге со счетом 6:3, 6:3 одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровой.

Шарапова в четвертый раз в карьере участвовала в Кубке Кремля. На своем дебютном турнире - в 2005 году - россиянка дошла до четвертьфинала, где проиграла соотечественнице Динаре Сафиной. В 2006 году она дошла до четвертьфинала соревнований, но снялась с турнира из-за травмы. В 2007 году Шарапова во втором круге уступила белоруске Виктории Азаренко.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.