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Мария Шарапова заявила, что не жалеет об участии в "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
17 октября, 18:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В матче первого круга россиянка уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова не жалеет о том, что выступила на "ВТБ Кубке Кремля", несмотря на поражение в первом круге турнира. Об этом она заявила журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Во вторник Шарапова проиграла словачке Магдалене Рыбариковой в матче первого круга турнира, который проходит в Москве. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой, которая была "посеяна" под восьмым номером. Шарапова попала на "ВТБ Кубок Кремля", получив от организаторов специальное приглашение.

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"Я очень стремилась закончить сезон в Москве, так что нет сожалений, что приехала. Если бы турнир проходил не в Москве, то я бы не участвовала. Я боролась и старалась выиграть этот матч, но соперница сыграла хорошо. Я стремилась сыграть на родине, знала, что вся страна за меня болела", - сказала Шарапова.

Шарапова и Рыбарикова второй раз в карьере встречались друг с другом. Первый их матч прошел в 2015 году в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации в мексиканском Акапулько, где россиянка выиграла со счетом 6:1, 4:6, 6:2.

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