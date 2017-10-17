Касаткина победила Павлюченкову и вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

20-летняя Касаткина, обыграла соперницу, "посеянную" на турнире под пятым номером, со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Во втором круге она встретится с чешкой Катериной Синяковой.

15 октября 26-летняя Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Для нее тот титул WTA стал 11-м в карьере и третьим в нынешнем сезоне. Павлюченкова побеждала на Кубке Кремля в 2014 году.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.