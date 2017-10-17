Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Касаткина победила Павлюченкову и вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
17 октября, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Во втором круге россиянка встретиться с чешкой Катериной Синяковой

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина

© EPA-EFE/WU HONG

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина победила соотечественницу Анастасию Павлюченкову в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

20-летняя Касаткина, обыграла соперницу, "посеянную" на турнире под пятым номером, со счетом 7:6 (7:2), 6:1. Во втором круге она встретится с чешкой Катериной Синяковой.

15 октября 26-летняя Павлюченкова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге. Для нее тот титул WTA стал 11-м в карьере и третьим в нынешнем сезоне. Павлюченкова побеждала на Кубке Кремля в 2014 году.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

Смотрите также

Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

Мария Шарапова заявила, что не жалеет об участии в "ВТБ Кубке Кремля"

Мутко поблагодарил Шарапову за участие в "ВТБ Кубке Кремля"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КС: Додон может лишиться поста президента Молдавии из-за конфликта с правительством
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
В Киеве начались столкновения митингующих с полицией
6
МИД Польши вызвал посла Украины в связи с открытием мемориала участникам Карпатской Сечи
7
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
Темы дня
Новости партнеров
Реклама