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Украинская теннисистка Цуренко вышла в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
18 октября, 13:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Во втором круге украинка одержала победу над представительницей США Коко Вандевеге со счетом 7:5, 1:6, 6:2

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Леся Цуренко

Леся Цуренко

© Michael Noble/AP

ТАСС, 18 октября. Украинка Леся Цуренко победила американку Коко Вандевеге и вышла в четвертьфинал теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Встреча второго круга продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 7:5, 1:6, 6:2 в пользу украинки. Вандевеге, которая "посеяна" на турнире под вторым номером, провела свой первый матч на "ВТБ Кубке Кремля", так как стартовала со второго круга.

В четвертьфинале турнира Цуренко встретится с немкой Юлией Гёргес, которая в матче второго круга обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву.

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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