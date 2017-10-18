Первая "сеяная" "ВТБ Кубка Кремля" француженка Младенович проиграла во втором круге

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ТАСС, 18 октября. Француженка Кристина Младенович проиграла белоруске Александре Саснович в матче второго круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:2 в пользу белоруски.
Младенович была "посеяна" под первым номером на турнире. Француженка приезжает на Кубок Кремля в четвертый раз подряд. Ни разу за четыре года Младенович не проходила дальше стадии второго раунда.
В четвертьфинале "ВТБ Кубка Кремля" Саснович сыграет с победительницей матча между россиянкой Дарьей Касаткиной и чешкой Катериной Синяковой.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.