Шарапова завершила сезон поражением в первом круге турнира в Москве

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова завершила выступления на московском турнире "ВТБ Кубок Кремля" уже после первого круга. Во вторник на корте спорткомплекса "Олимпийский" она в двух сетах проиграла 29-летней словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Нынешний Кубок Кремля - четвертый для Шараповой. В 2005 году она дошла до четвертьфинала, где проиграла Динаре Сафиной, в 2006-м снова попала в восьмерку сильнейших, но снялась из-за травмы, а в 2007-м во втором круге уступила белоруске Виктории Азаренко - будущей победительнице двух Australian Open.

"Если бы турнир проходил не в Москве, я бы не участвовала"

15 октября Шарапова выиграла первый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с мая 2015 года, победив в китайском Тяньцзине. В Москву, на свой последний в этом году турнир, она прилетела в пять утра понедельника. Тренировке спортсменка предпочла отдых, который, как ТАСС пояснил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, после длительного перелета был "жизненной необходимостью". Шарапова на пресс-конференции после матча с Рыбариковой заявила, что если бы турнир проходил не в Москве, то она отказалась бы от участия в нем.

"Я очень стремилась закончить сезон в Москве, так что нет сожалений, что приехала. Если бы турнир проходил не в Москве, я бы не участвовала", - сказала Шарапова, получившая на московский турнир специальное приглашение (wild card).

"Я боролась и старалась выиграть этот матч, но соперница сыграла хорошо. Я стремилась сыграть на родине, знала, что вся страна за меня болела", - добавила 30-летняя теннисистка.

Шарапова и Рыбарикова встретились во второй раз. Их первый матч состоялся в 2015 году в четвертьфинале турнира в мексиканском Акапулько. Тогда победила россиянка - 6:1, 4:6, 6:2.

Сейчас Шарапова находится на 57-й строчке рейтинга WTA. Рыбарикова в мировой классификации занимает 26-е место, причем выше данной позиции она ранее не поднималась. Шарапова выиграла 36 турниров в одиночном разряде (в том числе пять турниров Большого шлема), а Рыбарикова - четыре.

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко поблагодарил Шарапову за участие в турнире. "Приятно, что Шарапова приехала в Москву, порадовала болельщиков, поддержка у нее сегодня была внушительная. Жаль, что не смогла выиграть, но видно, что Мария набирает форму, в своем идеальном состоянии она такие матчи должна выигрывать, но ничего, она прибавляет и еще вернется на свой уровень. Марию надо поблагодарить, что она в пять часов утра накануне прилетела из Китая, а сегодня уже вышла на корт и боролась до конца", - сказал он ТАСС.

"Еще много раз встретимся с Сереной Уильямс"

Шарапова из-за дисквалификации за употребления запрещенного вещества мельдоний не играла 15 месяцев. Она вернулась на корт в апреле 2017 года - на турнире в немецком Штутгарте, где дошла до полуфинала. Затем Шарапова выступила в Мадриде, Риме, американском Стэнфорде, на Открытом чемпионате США, в Пекине, а так же, как уже говорилось выше, в Тяньцзине.

По мнению Шараповой, за шесть месяцев она добилась значительного прогресса в игре. "Дисквалификация - это тяжелый период, особенно ментально. Но вернувшись, я много чего достигла. Думаю, дальше будет только лучше", - сказала теннисистка на пресс-конференции.

Сильнейшая теннисистка последних лет американка Серена Уильямс в 2017 году приостановила карьеру из-за рождения ребенка. Шарапова провела против Уильямс 21 матч, победив лишь в двух; россиянка надеется, что сыграет с американкой еще не раз. "Я думаю, что у меня и у нее впереди еще много лет карьеры. Думаю, мы еще много раз встретимся в матчах тура [WTA], но загадывать не буду", - отметила Шарапова.

"ВТБ Кубок Кремля" входит в категорию премьер-турниров WTA. Призовой фонд женского турнира составляет $768 тыс. Параллельно проходят одноименные соревнования Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) среди мужчин, где призовой фонд равен $771,5 тыс.

Матч между Шараповой и Рыбариковой собрал полные трибуны. Тарпищев уверен, что поражение Шараповой не скажется на посещаемости турнира. "Наши любители тенниса в большинстве ходят на своих спортсменов, в отличие от европейцев. Народ будет ходить, интерес не упадет, потому что чем дальше, тем интереснее, болельщики уже соскучились по теннису", - сказал он.

Во втором круге "Кубка Кремля" сыграют три россиянки - Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Елена Веснина.