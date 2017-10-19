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Бывший футболист ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

Спорт
19 октября, 14:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

Ранее появилась информация, что в случае выхода на мировое первенство сборную Хорватии может возглавить Карло Анчелотти

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Ивица Олич

Ивица Олич

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Национальную команду возглавляет Златко Далич, сменивший в начале октября на посту главного тренера Анте Чачича. Хорваты заняли второе место в своей отборочной группе ЧМ-2018 и поборются за путевку на мировое первенство в стыковых матчах со сборной Греции, которые пройдут 9 и 12 ноября.

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"Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли, - сказал 38-летний Олич. - Благодарю Далича за доверие и сделаю все, чтобы внести свой вклад в достижение нашей общей цели - попадание на чемпионат мира в России".

Ранее появилась информация, что в случае выхода на мировое первенство сборную Хорватии может возглавить Карло Анчелотти.

Олич является чемпионом и обладателем Кубка Германии в составе мюнхенской "Баварии", двукратным чемпионом Хорватии в составе "Загреба", трехкратным чемпионом, двукратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.

На счету футболиста 104 матча за сборную Хорватии, в которых он забил 20 мячей. Олич завершил карьеру игрока в июле 2017 года.

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