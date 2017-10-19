Бывший футболист ЦСКА Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Ивица Олич вошел в тренерский штаб сборной Хорватии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Национальную команду возглавляет Златко Далич, сменивший в начале октября на посту главного тренера Анте Чачича. Хорваты заняли второе место в своей отборочной группе ЧМ-2018 и поборются за путевку на мировое первенство в стыковых матчах со сборной Греции, которые пройдут 9 и 12 ноября.

"Для меня большая честь снова быть частью сборной Хорватии, на этот раз в новой роли, - сказал 38-летний Олич. - Благодарю Далича за доверие и сделаю все, чтобы внести свой вклад в достижение нашей общей цели - попадание на чемпионат мира в России".

Ранее появилась информация, что в случае выхода на мировое первенство сборную Хорватии может возглавить Карло Анчелотти.

Олич является чемпионом и обладателем Кубка Германии в составе мюнхенской "Баварии", двукратным чемпионом Хорватии в составе "Загреба", трехкратным чемпионом, двукратным обладателем Кубка России и победителем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.

На счету футболиста 104 матча за сборную Хорватии, в которых он забил 20 мячей. Олич завершил карьеру игрока в июле 2017 года.