Мужская сборная России стала третьей в командной гонке преследования на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 19 октября. Россияне Александр Евтушенко, Мамыр Сташ, Сергей Шилов, Дмитрий Соколов и Алексей Курбатов заняли третье место в командной гонке преследования на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.

В заезде за бронзовые медали российские спортсмены опередили команду Германии. Золото завоевала сборная Франции, опередившая в финале итальянцев.

Эта медаль стала второй для сборной России на турнире. Ранее Евгения Аугустинас (Романюта) стала второй в женской гонке с выбыванием.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.