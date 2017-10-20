УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Ромы" по итогам матча Лиги чемпионов с "Челси"

ТАСС, 20 октября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении итальянской "Ромы" в связи с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков клуба на матче Лиги чемпионов с английским "Челси" (3:3). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча прошла 18 октября в Лондоне и завершилась результативной ничьей 3:3.

"Вопрос относительно поведения болельщиков "Ромы" будет рассмотрен 16 ноября", - сообщили в пресс-службе.

"Рома" и "Челси" выступают в группе С вместе с испанским "Атлетико" и азербайджанским "Карабахом". После трех туров группового этапа "Челси" занимает первое место, набрав семь очков, "Рома" - второе (5), "Атлетико" - третье (2), "Карабах" - четвертое (1).