УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Ромы" по итогам матча Лиги чемпионов с "Челси"

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ТАСС, 20 октября. Контрольно-этический дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (КЭДК УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении итальянской "Ромы" в связи с расистскими оскорблениями со стороны болельщиков клуба на матче Лиги чемпионов с английским "Челси" (3:3). Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча прошла 18 октября в Лондоне и завершилась результативной ничьей 3:3.
"Вопрос относительно поведения болельщиков "Ромы" будет рассмотрен 16 ноября", - сообщили в пресс-службе.
"Рома" и "Челси" выступают в группе С вместе с испанским "Атлетико" и азербайджанским "Карабахом". После трех туров группового этапа "Челси" занимает первое место, набрав семь очков, "Рома" - второе (5), "Атлетико" - третье (2), "Карабах" - четвертое (1).