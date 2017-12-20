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"Манчестер Сити" в серии пенальти победил "Лестер" в четвертьфинале Кубка лиги

Спорт
20 декабря, 1:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1

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©  EPA-EFE/Nigel Roddis

ТАСС, 20 декабря. "Манчестер Сити" в серии пенальти одержал победу над "Лестером" в гостевом матче 1/4 финала Кубка английской футбольной лиги.

Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1:1. У Манчестер Сити" гол забил Бернарду Силва (26-я минута), в составе "Лестера" отличился Джейми Варди на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. Серия пенальти проходила по новой схеме, первый удар нанесли футболисты "Лестера", а затем команды пробивали по два пенальти подряд. 

Серия пенальти между "Лестером" и "Манчестер Сити"

В серии пенальти команда Хосепа Гвардиолы одержала победу со счетом 4:3. В составе гостей точными ударами отметились Илкай Гюндоган, Яя Туре, Лукас Нмеча и Габриэл Жезус. У "Лестера" свои попытки реализовали Кристиан Фукс, Гари Магуайр, Иборра.

В стартовом составе "Манчестер Сити" вышел украинский полузащитник Александр Зинченко, ранее защищавший цвета "Уфы". Зинченко провел на поле все 120 минут матча.

Ранее в первом четвертьфинале турнира "Арсенал" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0. Оставшиеся полуфиналисты Кубка футбольной лиги определятся в матчах "Челси" - "Борнмут" и "Бристоль" - "Манчестер Юнайтед", обе встречи состоятся в среду. После игры "Бристоля" и "Манчестер Юнайтед" будет проведена жеребьевка, которая определит пары полуфиналистов.

Полуфиналы пройдут 9-10 января и 23-24 января в двухматчевом формате. Финал Кубка английской футбольной лиги сезона-2017/18 состоится 25 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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