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МОК опубликовал мотивировочные части решений по бобслеистам Касьянову, Пушкареву и Хузину

Спорт
20 декабря, 16:58 дата обновления: 20 декабря, 17:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Ранее спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи

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Экипаж Александра Касьянова

Экипаж Александра Касьянова

© EPA/URS FLUEELER

ТАСС, 20 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал мотивировочные части решений о пожизненном отстранении от Олимпиад российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Спортсмены были пожизненно отстранены от Олимпиад в связи с обвинениями в нарушении антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

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В мотивировках, как и в предыдущих случаях, излагаются основные этапы расследований допинг-случаев в российском спорте, приводятся выдержки из доклада Ричарда Макларена и даты основных решений, принятых в отношении российских спортсменов. Далее следует список доказательств, на которых основывалась комиссия: предоставленные Маклареном сведения, список "Дюшес" и "Медальный план", предоставленные бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, лабораторный анализ допинг-проб спортсменов, а также экспертная оценка независимых лиц.

Также в документах говорится, что данные, предоставленные Родченковым и Маклареном, являются достаточными и достоверными, а также подчеркивается, что выводы Макларена о наличии в России институциональной системы применения допинга и вовлечения в нее спортсменов и чиновников могут в дальнейших делах рассматриваться как одно из доказательств причастности атлетов, поскольку без их непосредственного участия невозможно было реализовать схему подмены проб. 

Согласно данным Родченкова, вся российская бобслейная команда входила в список "Дюшес". Также у Касьянова, Пушкарева и Хузина был выявлен повышенный уровень соли в допинг-пробах и обнаружены Т-образные царапины на контейнерах.

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