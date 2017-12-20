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Астахов: "Химки" в игре с "Анадолу Эфес" впервые победили в Евролиге уверенно

Спорт
20 декабря, 23:03 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

Гендиректор подмосковного клуба прокомментировал матч против турецкого коллектива

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МЫТИЩИ /Московская область/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Подмосковные "Химки" в матче баскетбольной Евролиги с турецким "Анадолу Эфес" одержали первую уверенную победу в турнире нынешнего сезона. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

В среду "Химки" дома обыграли "Анадолу Эфес" со счетом 86:68, одержав восьмую победу в 13 матчах турнира.

"Это наша первая уверенная победа в Евролиге, в 18 очков, мы довольны, - сказал Астахов. - Игра была неровной, но все-таки вытерпели, гнули свою линию и сделали результат".

В пятницу "Химки" в 14-м туре Евролиги сыграют в гостях с московским ЦСКА.

"Принципиальных отличий для нас нет, встреча с ЦСКА - такая же игра, как и с другими командами. Мы идем от игры к игре, наращиваем обороты, и надеюсь, что в матче с ЦСКА покажем свой лучший баскетбол. Армейцы являются лидерами Евролиги, находятся на первом месте и претендуют на титул. Но наш клуб не делит соперников на претендентов на титул, на сильных или на слабых. В Евролиге все соперники сильные, надо выходить и показывать свой максимум, и тогда результат придет", - отметил собеседник ТАСС.

"Химки" занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги.

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