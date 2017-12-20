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Швед: "Химкам" не нужен дополнительный настрой на игру с ЦСКА в Евролиге

Спорт
20 декабря, 22:45 UTC+3 МЫТИЩИ /Корр. ТАСС, Илья Ерофеев

В среду "Химки" дома обыграли турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 86:68, встреча с ЦСКА состоится в пятницу

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МЫТИЩИ /Московская область/, 20 декабря. /Корр. ТАСС Илья Ерофеев/. Баскетболисты подмосковных "Химок" будут настраиваться на матч 14-го тура Евролиги с московским ЦСКА так же, как и на остальные матчи турнира, дополнительного настроя не требуется. Такое мнение ТАСС высказал защитник подмосковной команды Алексей Швед.

В среду "Химки" дома обыграли турецкий "Анадолу Эфес" со счетом 86:68 в 13-м туре Евролиги, после третьей четверти счет был 57:56 в пользу "Химок". Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 25 очков.

"Ребята, которые были на площадке в четвертой четверти, отлично играли в защите и сделали рывок 12:0, считаю, что это и был ключевой момент в игре. Хорошо передавали мяч, Сергей [Моня] забивал отовсюду", - сказал Швед.

В пятницу "Химки" в 14-м туре Евролиги сыграют в гостях с ЦСКА. "К матчу с ЦСКА будем готовиться так же, как и ко всем матчам Евролиги. Мы идем нормально [по результатам], сейчас у нас новый график, поэтому надеюсь, что будем выигрывать чаще, но я все-таки думаю, что мы идем нормально", - отметил Швед.

"Химки" занимают шестое место в турнирной таблице Евролиги с восемью победами в 13 матчах, ЦСКА лидирует.

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