Ошибки в произвольной программе стали неожиданностью для фигуристов Забияко и Энберта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Спортивная пара фигуристов Наталья Забияко/Александр Энберт не ожидала ошибок, которые они допустили во время проката произвольной программы на чемпионате России. Об этом Забияко заявила журналистам.

В сумме за короткую и произвольную программы Забияко и Энберт получили 207,51 балла и заняли третье место на чемпионате России. Победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов (223,34). Второе место заняли Ксения Столбова и Федор Климов (215,55).

"Ощущения очень хорошие, это очень волнительные соревнования. Но половина сезона пройдена, мы справились. В произвольной допустили ошибки, но это, скорее, обидно. Мы знаем, что эти элементы делаем прекрасно, на прокате дней за пять до чемпионата России все это делали хорошо", - заявил Энберт.

"Мы обходим Астахову и Рогонова в третий раз, нам было интересно соревноваться с лидерами, мы не делаем различия между ними. Вся разминка была очень сильная. Каждого спортсмена сложно обойти, но не значит, что это невозможно", - добавил он.

"Исключительного волнения на чемпионате России в произвольной не было. Были ошибки, они стали неожиданностью, мы были уверены в каждом элементе. Но нужен анализ, что делать дальше, как работать", - сказала Забияко.

Чемпионат России завершится 24 декабря показательными выступлениями.