Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге.

Тарасова и Морозов получили 223,34 балла. Второе место заняли Ксения Столбова и Федор Климов (215,55). Третьими стали Наталья Забияко и Александр Энберт (207,51).

По итогам чемпионата России пары Тарасова/Морозов и Столбова/Климов отобрались на чемпионат Европы. Обладателей третьей путевки определит исполком Федерации фигурного катания на коньках России.

23-летняя Тарасова и 25-летний Морозов впервые выиграли чемпионат России. В 2014 и 2016 годах они занимали второе место, в 2015-м - третье. В нынешнем сезоне фигуристы выиграли этапы Гран-при в России и Франции, в финале Гран-при они заняли пятое место.

Чемпионат России завершится в Санкт-Петербурге 24 декабря показательными выступлениями.